La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este miércoles el frente de obra del Conducto Pluvial Franklin en el barrio Villa Luján de Quilmes Este mediante la inspección de los desagües subterráneos para solucionar los anegamientos históricos.

La jefa comunal caminó por la zona junto a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, para dialogar con los vecinos sobre el avance de los trabajos hidráulicos y la repavimentación de las calles afectadas. Las autoridades explicaron que la intervención contempla la colocación de cañerías para evitar el ingreso de agua a los hogares durante los temporales.

El proyecto municipal responde a una problemática estructural generada por la bajada de agua desde la barranca y la obstrucción natural que produce el talud de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Las funcionarias destacaron que los trabajos mitigan los efectos pronosticados por las tormentas intensas asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Los frentistas del barrio expresaron su emoción ante la concreción de los trabajos hidráulicos que esperaban desde hace décadas. La vecina Marcela Rodríguez aseguró que su casa se inundaba con pocas precipitaciones, mientras que el frentista Maximiliano Barrionuevo confirmó la mejora sustancial en el escurrimiento pluvial del sector.

La obra integral incluye la instalación de 1.474 metros de caños premoldeados de hormigón con diámetros variables de 600 a 1.200 milímetros y tramos dobles. El plan constructivo suma la instalación de 36 sumideros y la repavimentación total de once cuadras junto a cinco bocacalles estratégicas sobre la avenida Mozart para garantizar el correcto drenaje urbano.