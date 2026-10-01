Obras de infraestructura en complica el tránsito en la Autopista hacia La Plata

La empresa AUBASA reportó demoras considerables en el tránsito sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Quilmes durante la mañana de este jueves. Las cuadrillas de trabajo realizan obras de infraestructura vial sobre la traza principal en sentido hacia la capital provincial. Los automovilistas sufren importantes retenciones en la zona quilmeña, mientras que el flujo vehicular hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también presenta marcha lenta a la altura de Sarandí.

Las tareas de mantenimiento en el tramo de Quilmes reducen el flujo normal de circulación en dirección al sur. Los operarios mantienen sectores habilitados con restricción de calzada mientras avanzan con los trabajos programados sobre el asfalto.

La circulación en sentido al norte de la provincia de Buenos Aires experimenta complicaciones paralelas. Los conductores registran velocidades reducidas desde el trayecto de Sarandí por el elevado volumen de vehículos que se dirigen hacia la Capital Federal.

La empresa concesionaria AUBASA recomendó extremar las medidas de precaución al conducir por todo el corredor vial. Las autoridades de tránsito sugieren respetar las distancias entre vehículos y prestar atención a las señalizaciones desplegadas en las zonas de obras.