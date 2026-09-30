Ofrecen $10 millones por un prófugo muy peligroso en Berazategui

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la búsqueda de Mario Fernando Brunengo mediante el ofrecimiento de una recompensa económica durante las últimas horas en Berazategui. Las autoridades publicaron la orden de captura de este hombre de 47 años en el Boletín Oficial bonaerense tras imputarle los delitos de homicidio agravado y robo calificado. El prófugo residió en la calle 25 número 1106 de la localidad berazateguense y evadió el accionar judicial.

La causa penal inició por un sangriento episodio ocurrido el pasado 15 de marzo de 2026 a las 21:11 horas. Tres delincuentes arribaron a un almacén de la calle Santa Cruz al 1100 en la localidad de San José. Los asaltantes descendieron de un automóvil Renault Kangoo color bordó con el objetivo de concretar un robo a mano armada.

Los criminales abrieron fuego contra el comerciante Roberto Antonio Peralta en medio del asalto. Las balas impactaron en la víctima y provocaron su posterior fallecimiento a causa de las heridas graves. La investigación del crimen quedó asignada a la Unidad Funcional de Instrucción Número 3 Descentralizada de Almirante Brown.

El organismo provincial ofrece una suma fija entre 5 millones y 10 millones de pesos a las personas que brinden datos concretos. Los informantes pueden dirigirse a las dependencias de la Fiscalía General o acudir a la sede judicial de la avenida San Martín y Altamira en Rafael Calzada. La fiscalía habilitó la línea telefónica 011 3680-0340 y la dirección de correo electrónico ufij3.lz.ab@mpba.gov.ar para recibir llamadas o mensajes.

Los ciudadanos también pueden presentar sus testimonios ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas en la ciudad de La Plata. Las oficinas de este organismo funcionan en la calle 2 entre 51 y 53 durante el horario de 8 a 18 horas. El Ministerio de Seguridad garantizó la reserva de identidad para todos aquellos testigos que comuniquen datos ciertos a través del teléfono 0221 429-3015 o del correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar.