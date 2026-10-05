Operativo de saturación e interceptación vehicular en Don Bosco

El Municipio de Quilmes desplegó un operativo de saturación e interceptación vehicular en la localidad de Don Bosco durante la jornada del domingo para pacificar el tránsito y prevenir ilícitos en el distrito. La intendenta interina Eva Mieri supervisó el inicio de los procedimientos junto al secretario de Seguridad Gaspar De Stefano en la sede de la Comisaría Quilmes 10ª. Las fuerzas policiales y los inspectores locales instalaron controles estratégicos en la zona y coordinaron las tareas con el Centro de Emergencias Quilmes para reforzar la presencia estatal en el territorio.

La actividad operativa tuvo como epicentro la nueva seccional ubicada sobre la calle Pilcomayo, entre Maipú y Cortázar. Las autoridades municipales destacaron la importancia de la flamante dependencia para optimizar los recorridos preventivos en todo el cuadrante urbano.

La jefa comunal interina Mieri enfatizó la inversión de fondos propios del distrito en materia de infraestructura y prevención. La funcionaria remarcó el lanzamiento del nuevo Comando de Prevención Municipal Quilmes para sumar agentes en las calles, corredores escolares y centros comerciales.

El secretario de Seguridad De Stefano detalló la coordinación del trabajo operativo entre las fuerzas policiales y las áreas del gobierno local. El funcionario resaltó la asistencia brindada en tiempo real por los operadores del monitoreo urbano y el escuadrón aéreo de drones.

La Comisaría Quilmes 10ª inició sus funciones el pasado 1° de septiembre de 2026 para responder a una demanda histórica de los vecinos de Don Bosco. El edificio representa la primera sede policial construida en el partido de Quilmes en los últimos treinta años.

La estructura edilicia cuenta con todos los espacios necesarios para atender las denuncias de la comunidad. La operatividad de la unidad permite achicar las cuadrículas de patrullaje y consolidar un cerrojo de seguridad efectivo en la zona.