Otorgan un bono extraordinario de $250.000 para municipales

La Municipalidad de Quilmes dispuso el pago de un bono extraordinario de 250.000 pesos para el personal de planta permanente y temporaria durante el mes de noviembre de 2026, tras la firma de un decreto oficial emitido por la Intendencia local para beneficiar a los trabajadores de las jurisdicciones 1 y 2.

La normativa establece que el beneficio económico consiste en una suma de carácter no remunerativo y no bonificable. Los agentes municipales que detenten dos o más cargos percibirán el beneficio por un único cargo por el monto total correspondiente.

El articulado oficial excluye expresamente a los trabajadores cuya fecha de ingreso resulte igual o posterior al 1 de noviembre de 2026. La medida también marginó de la percepción del bono a quienes hayan cesado en sus funciones durante el transcurso del mes de octubre de 2026 o el mismo 1 de noviembre.

Los agentes que ingresaron formalmente durante el mes de octubre de 2026 cobrarán el bono de manera proporcional a los días efectivamente trabajados, según lo estipulado en el artículo 4 del decreto municipal.