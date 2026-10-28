Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Otorgan un bono extraordinario de $250.000 para municipales

Por Redacción

La Municipalidad de Quilmes dispuso el pago de un bono extraordinario de 250.000 pesos para el personal de planta permanente y temporaria durante el mes de noviembre de 2026, tras la firma de un decreto oficial emitido por la Intendencia local para beneficiar a los trabajadores de las jurisdicciones 1 y 2.

La normativa establece que el beneficio económico consiste en una suma de carácter no remunerativo y no bonificable. Los agentes municipales que detenten dos o más cargos percibirán el beneficio por un único cargo por el monto total correspondiente.

El articulado oficial excluye expresamente a los trabajadores cuya fecha de ingreso resulte igual o posterior al 1 de noviembre de 2026. La medida también marginó de la percepción del bono a quienes hayan cesado en sus funciones durante el transcurso del mes de octubre de 2026 o el mismo 1 de noviembre.

Los agentes que ingresaron formalmente durante el mes de octubre de 2026 cobrarán el bono de manera proporcional a los días efectivamente trabajados, según lo estipulado en el artículo 4 del decreto municipal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?