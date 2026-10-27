Otra jornada con poco sol en Quilmes y Berazategui

Este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el cielo estará mayormente nublado. En cuanto a las termperaturas se espera una mínima de 12 y una máxima de 20 grados, con viento del noreste.

El miércoles la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 23, con viento del noroeste y cielo parcialmente nublado.

El jueves se esperan lluvias aisladas por la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 15 y 23 grados