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Quilmes-Hudson-Berazategui

Otra jornada con poco sol en Quilmes y Berazategui

Por Redacción

Este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el cielo estará mayormente nublado. En cuanto a las termperaturas se espera una mínima de 12 y una máxima de 20 grados, con viento del noreste.

El miércoles la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 23, con viento del noroeste y cielo parcialmente nublado.

El jueves se esperan lluvias aisladas por la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 15 y 23 grados

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