Otra vez hubo demoras en la autopista mano a La Plata

Otra vez un humo negro y demoras en la Autopista La Plata - Buenos Aires generaron demoras esta mañana en el tránsito hacia la capital de la Provincia de Buenos Aires.

El inconveniente se generó cuando un colectivo de la línea 159 se prendió fuego de manera imprevista, lo que provocó importantes demoras vehiculares en el carril con sentido hacia la capital provincial. Los pasajeros descendieron de la unidad de inmediato tras notar las primeras llamas.

Las llamas afectaron gran parte de la estructura del transporte público y obligaron a interrumpir parcialmente el tránsito en la traza. El personal de bomberos y los equipos de seguridad vial acudieron rápidamente al lugar para combatir el fuego y asegurar la zona. Los operarios controlaron la situación tras varios minutos de trabajo intenso sobre el asfalto.

La acumulación de vehículos y el operativo de asistencia generaron largas filas de automóviles demorados. Las autoridades viales recomendaron circular con precaución para evitar nuevos riesgos en el sector afectado.