Peatón falleció al ser atropellado por moto en Ezpeleta Oeste

Un peatón falleció este viernes por la tarde tras ser atropellado por una motocicleta en la intersección de la avenida La Plata y la calle Paraguay en Ezpeleta Oeste. El impacto causó la muerte instantánea de la víctima sobre la vía pública y provocó lesiones de consideración en los dos hombres que viajaban a bordo del vehículo. Los equipos del SAME constataron el deceso en el lugar del hecho y trasladaron a los acompañantes del rodado de urgencia hacia el Hospital de Quilmes para su rápida atención médica.

El siniestro vial movilizó a distintas fuerzas de seguridad durante la tarde del viernes. Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires preservaron la escena del impacto mientras aguardaban la llegada de los peritos forenses. El personal de Defensa Civil y los agentes de la Patrulla Urbana desplegaron un vallado de contención para reordenar el tránsito vehicular en esa zona de Ezpeleta Oeste.

Los especialistas de la policía científica realizaron los peritajes correspondientes sobre la calzada para determinar la velocidad del rodado y la mecánica del choque. Las autoridades intervinientes abrieron una investigación judicial para esclarecer las causas del hecho y deslindar las responsabilidades penales de los involucrados.