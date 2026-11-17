Una mujer de 22 años y un hombre de 23 fueron detenidos este domingo en el barrio Villa Las Rosas de la localidad de Quilmes, luego de atacar con un cuchillo a la expareja de ella tras una emboscada dentro de una vivienda situada sobre la calle Saavedra al 300.

El grave episodio delictivo se conoció cuando los efectivos policiales del Comando de Patrullas de Quilmes y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª acudieron de urgencia a la intersección de las calles Saavedra y Mitre por la presencia de un hombre herido en la vía pública.

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados visualizaron a la víctima con múltiples lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo. El damnificado relató que su expareja lo convocó previamente a su domicilio particular mediante la excusa de mantener una charla privada.

Sin embargo, al ingresar a la propiedad, la mujer y el otro sospechoso lo interceptaron de forma violenta y comenzaron a golpearlo. En medio de la brutal agresión física, el segundo involucrado extrajo un arma blanca y lo atacó con un cuchillo, aunque la víctima logró escapar de la vivienda para pedir ayuda policial.

Una ambulancia del servicio de emergencias SAME trasladó rápidamente al herido al Hospital Iriarte, donde los profesionales de la salud le brindaron asistencia médica, le suturaron las diversas heridas cortantes y le otorgaron el alta médica horas más tarde.

A raíz de la denuncia y las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial Quilmes ordenó un procedimiento de allanamiento de urgencia en la finca señalada.

Durante el operativo táctico, los agentes detuvieron a la joven de 22 años y al agresor de 23. Los efectivos secuestraron además un cuchillo de hoja metálica tipo serrucho con mango de madera, elemento que presuntamente se utilizó para perpetrar el ataque.

Ambos aprehendidos terminaron trasladados a la seccional policial Quilmes Primera y quedaron alojados a rigurosa disposición de la fiscalía interviniente, la cual dispuso iniciar las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de lesiones leves.