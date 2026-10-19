Piden una cadena de oración por la salud del obispo emérito: Luis Stöckler

La Diócesis de Quilmes convocó a los fieles a una cadena de oración este fin de semana para pedir por la pronta recuperación del obispo emérito Luis Stöckler, tras su internación en la Clínica San Camilo ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos detectaron un nivel bajo de sodio en sangre y un cuadro inicial de neumonía durante los estudios realizados al religioso. Las autoridades eclesiásticas locales emitieron un comunicado oficial para informar el diagnóstico y solicitar el acompañamiento espiritual de la comunidad diocesana.

El obispo emérito ingresó al centro de salud el sábado 17 de octubre por la noche tras manifestar diversos síntomas de malestar físico. El personal médico inició los protocolos de internación y aplicó tratamientos con antibióticos para combatir la infección respiratoria detectada en los análisis clínicos.

Los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo firmaron el mensaje institucional dirigido a los feligreses. Los referentes religiosos invitaron a la comunidad a rezar por la mejoría de Stöckler y por los ciudadanos que transitan situaciones de vulnerabilidad sanitaria.

La institución religiosa reiteró su pedido de unidad y fe a través de las redes sociales oficiales. Los profesionales de la salud controlan permanentemente la evolución del cuadro clínico del prelado en el establecimiento porteño.