El Municipio de Quilmes ejecutó operativos integrales de limpieza y mantenimiento en la zona del arroyo Las Piedras durante la jornada del lunes. La intendenta interina Eva Mieri supervisó los trabajos en los barrios Sayonara y La Matera mediante la incorporación de una nueva retroexcavadora oruga. El gobierno local desplegó este plan de prevención para reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno meteorológico El Niño. Las cuadrillas municipales actuaron en la avenida Ribereña y la calle 822, además del tramo comprendido desde la calle 890 hasta la 822.

La Secretaría de Servicios Públicos sumó a la flota vial una retroexcavadora oruga de 2.000 toneladas a través de un leasing con el Banco Provincia. La nueva maquinaria potenciará las intervenciones en las cuencas del distrito para ampliar la capacidad operativa de las cuadrillas.

La intendenta interina Eva Mieri presentó el equipamiento junto al jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García. La funcionaria solicitó el compromiso de los vecinos para evitar el arrojo de residuos en el cauce de los arroyos. Mieri instó a la comunidad a seguir los canales oficiales de información ante las alertas meteorológicas.

El secretario Sebastián García remarcó que las tareas previenen los desbordes del agua y facilitan su flujo regular. El funcionario confirmó que los operarios realizan la limpieza constante de cámaras y sistemas pluviales en toda la zona.

El esquema de trabajo de Servicios Públicos abarca tres frentes de acción complementarios. La dependencia municipal despeja los puntos críticos con maquinaria pesada y camiones para retirar acumulaciones de sedimentos, ramas y basura. Las cooperativas efectúan el mantenimiento diario de los márgenes y cauces en los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo. Los equipos especializados concretan la desobstrucción de sumideros con camiones para garantizar la circulación del agua hacia los desagües.

El plan municipal incluye el funcionamiento de estaciones de bombeo para canalizar los excedentes hídricos durante las tormentas severas. El sistema atiende las contingencias cuando las sudestadas o el nivel del Río de la Plata dificultan el drenaje natural. Las cuadrillas operan diez estaciones vinculadas a los arroyos Las Piedras y San Francisco, además de brindar cobertura en los barrios Villa Luján, Villa Alcira y Villa Itatí.

El Municipio articula las tareas preventivas a través del Sistema de Alerta Temprana. La red procesa información en tiempo real mediante pluviómetros, sensores hidrométricos y estaciones meteorológicas para monitorear el comportamiento de los arroyos. El personal de Defensa Civil cruza estos datos con los informes del Servicio Meteorológico Nacional para organizar la respuesta de los equipos ante eventuales emergencias.

La jornada contó con la presencia del subsecretario de Servicios Públicos, Silvio Sarti, y el subsecretario de Bases Operativas, Nelson Chávez. El director de la Base Operativa Región Oeste, Marcelo García, y el director de La Matera, Pablo Paredes, también acompañaron la puesta en marcha de los operativos junto a los trabajadores de la comuna.