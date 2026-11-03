Presentan programa municipal "A Paso Limpio"

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, presentó oficialmente el programa municipal "A Paso Limpio" mediante un acto oficial desarrollado en el Polideportivo Diego Armando Maradona del barrio Kolynos durante una jornada destinada a fortalecer el servicio de recolección de basura en aquellos sectores urbanos donde los camiones de gran porte no pueden ingresar. La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, y por el director de Coordinación Municipal bonaerense, Ariel González, ante la presencia de los nuevos trabajadores cooperativos.

El secretario Roberto Gaudio explicó los objetivos ambientales y operativos de la medida adoptada por la comuna. El funcionario municipal aseguró que el programa busca consolidar un sistema eficiente de recolección articulado con la participación vecinal y orientado específicamente a reducir al máximo la formación de microbasurales en las inmediaciones de los arroyos locales.

En tanto, el representante del Ministerio de Ambiente provincial, Ariel González, valoró el trabajo coordinado entre la administración bonaerense y las autoridades del distrito quilmeño. El funcionario provincial resaltó que la iniciativa comunal prioriza la labor territorial y comunitaria para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad quilmeña.

La intervención estatal abarcará de manera directa a siete barrios vulnerables del distrito, identificados como La Matera II, Beckerman, Finexcor, La Tranquera / El Penta, Km 13 / Papa Francisco, Kolynos y Sayonara II. El despliegue operativo alcanzará una cobertura estimada de ciento cincuenta y seis manzanas y noventa y ocho puntos estratégicos de acopio transitorio de materiales.

El programa contempla la creación de noventa puestos de trabajo cooperativo, divididos entre ochenta operarios de calle y diez puestos destinados a tareas de coordinación y administración general. Las cuadrillas recorrerán los barrios de lunes a sábado para recolectar los residuos domiciliarios y trasladarlos manualmente hasta los puntos accesibles donde los camiones municipales retirarán los acopios.

La logística implementada cumplirá un rol fundamental en la prevención de inundaciones y anegamientos durante los días de tormenta al evitar la obstrucción de los desagües pluviales. Asimismo, las cuadrillas desarrollarán tareas de concientización puerta a puerta para fomentar la separación de residuos en origen y promover la participación activa de los vecinos en el cuidado ambiental.