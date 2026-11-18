La entidad comunitaria Mujeres Líderes en Acción realizó este evento institucional en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Bernal ubicada en la calle Belgrano 337 de la localidad homónima, donde se reunieron referentes de los sectores empresarial, profesional, académico, social e institucional para acompañar el talento local.

El acto de apertura estuvo a cargo de la licenciada María Eva Stolzing, quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Quilmes, y de Sandra Torres, quien ejerce la presidencia de la organización Mujeres Líderes en Acción y lidera el impulso de las candidaturas.

Durante su alocución oficial, la funcionaria comunitaria Stolzing felicitó calurosamente a las cuatro finalistas y expresó su constante apoyo a esta instancia de reconocimiento destinada a destacar el trabajo, la iniciativa y la activa participación de las mujeres en el desarrollo económico y productivo local.

Por su parte, Sandra Torres remarcó la importancia institucional de generar oportunidades concretas para que las trayectorias de las trabajadoras de nuestra ciudad alcancen un merecido reconocimiento a nivel provincial, al tiempo que valoró el trabajo conjunto entre empresas, profesionales e instituciones de la comunidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada consistió en la presentación formal de las cuatro destacadas representantes postuladas por Mujeres Líderes en Acción, quienes fueron seleccionadas rigurosamente como finalistas provinciales en sus respectivas categorías dentro de la undécima edición del galardón.

Gloria Teresa Teme, representante de la firma Siembras y Cultivos S.A., accedió a la instancia final en la categoría de Responsabilidad Social Empresaria, destacando su compromiso con la comunidad y la integración del desarrollo económico con la responsabilidad social.

Nadia Muzyca, responsable del Estudio Nadia Muzyca, resultó seleccionada como finalista en Liderazgo Empresarial, representando la capacidad de conducir un proyecto que une vocación, formación artística vinculada a la danza y gestión empresarial moderna.

Mariela Grasso, propietaria de Flores Avenida, logró su postulación como finalista en la categoría de Comercio Local, reconociendo el esfuerzo diario de quienes sostienen la actividad comercial y contribuyen de manera directa a la identidad económica de la región.

La licenciada Marina Villalba, impulsora de PsicoMaktub, completó el grupo de finalistas en la categoría de Nuevo Emprendimiento, poniendo en valor la iniciativa y el desarrollo de nuevos proyectos profesionales que enriquecen el entramado económico y social quilmeño.

El Premio Mujer Empresaria Bonaerense, organizado tradicionalmente por Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA), celebra su undécima edición con el objetivo principal de visibilizar el aporte fundamental de las mujeres al desarrollo provincial.

En la presente edición de la distinción institucional se recibieron más de 120 postulaciones provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense, de las cuales un total de 88 participantes alcanzaron la instancia de finalistas representando a 36 ciudades de la provincia.

La gran gala de premiación provincial se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el tradicional establecimiento Tango Porteño ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las autoridades darán a conocer los nombres de las ganadoras definitivas de cada terna.

La destacada presencia institucional de las cuatro finalistas quilmeñas representa una oportunidad inmejorable para proyectar el talento local hacia uno de los espacios más importantes de reconocimiento al liderazgo empresarial femenino en el ámbito bonaerense.

Durante el encuentro, la presidenta Sandra Torres reflexionó sobre el esfuerzo cotidiano que hay detrás de cada proyecto productivo y señaló que las historias extraordinarias muchas veces suceden a pocas cuadras de nuestros hogares sin que la comunidad lo advierta plenamente.

La organización comunitaria Mujeres Líderes en Acción nuclea activamente a empresarias, industriales, profesionales y emprendedoras, promoviendo el liderazgo y manteniendo una sólida articulación institucional adherida a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

La presentación oficial contó además con la presencia de numerosos representantes de entidades de la región, tales como el Círculo Médico de Quilmes, la Fundación Paliaminos, el Voluntariado Oncológico Independiente (VOI) y la delegación regional del Colegio de Kinesiólogos.

También concurrieron referentes del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Sociología e Historia, el Colegio de Fonoaudiólogos, el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional (CoTOBA), la Escuela de Formación Nacional en Danza (EFNED) y la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal.

Completaron la numerosa concurrencia institucional el Consejo Profesional de Química, el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Psicólogos del Distrito XII, el Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes, y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Quilmes.

Las autoridades destacaron especialmente la presencia de Natalia Messina, quien preside la entidad de Bomberos Voluntarios de Bernal y ocupa la vicepresidencia del Colegio de Abogados de Quilmes, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el cuartel bernalense en sus 112 años de rica historia.

De cara a la inminente ceremonia central del 25 de noviembre en la Capital Federal, las cuatro representantes quilmeñas continúan transitando una experiencia enriquecedora que consolida sus trayectorias y proyecta el potencial productivo del distrito más allá de sus propios límites geográficos.