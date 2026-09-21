Primer dia de primavera ventoso y nublado en Quilmes

Este lunes en Quilmes, Berazategui, Hudson y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado y ventoso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura irá de los 12 a los 17 grados y habrá ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora hasta la noche.

El martes el cielo seguirá nublado y se espera una baja del termómetro, que oscilará entre los 7 y los 13 grados.

Para el miércoles habrá un poco menos de nubes y la temperatura máxima llegará a los 18 grados. No se esperan lluvias.