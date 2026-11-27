La Justicia de Quilmes confirmó la prisión preventiva a un docente de Berazategui acusado de tráfico de material de violencia sexual infantil tras una investigación encabezada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes ratificó la prisión preventiva contra el acusado por traficar material de violencia sexual infantil a través de internet en el marco de una causa dirigida por el fiscal Dr. Ernesto Daniel Ichazo.

Las tareas investigativas determinaron que el imputado distribuyó y facilitó material de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre junio de 2025 y junio de 2026.

El allanamiento se realizó en junio de 2026 en el partido de Berazategui y permitió el secuestro de computadoras, dispositivos de almacenamiento, un teléfono celular y cuatro armas de fuego.

El análisis informático forense posterior de la Unidad Forense e Investigación Digital de Berazategui expuso una impactante cantidad de archivos digitales con más de cuatro terabytes de información y más de 2.300 fotografías y videos de violencia sexual infantil que involucraban a menores de 13 años.

Cuatro terabytes de almacenamiento equivalen aproximadamente a 2.000 horas de video con una calidad de grabación de 2 GB por hora, lo que representa más de 83 días de reproducción continua las 24 horas del día.

La enorme cantidad de material incautado y la condición de docente del acusado agravan el caso por la responsabilidad, la cercanía con menores de edad y el rol de confianza propio de la tarea educativa.

La Cámara de Apelación desestimó los planteos de la defensa y confirmó la prisión preventiva al evaluar que las pruebas reunidas durante la pesquisa resultan suficientes.

El acusado afronta imputaciones por facilitación de material de violencia sexual infantil según el artículo 128 del Código Penal en concurso real con la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.

La investigación evidencia la relevancia de la labor especializada del Ministerio Público Fiscal y de los equipos de investigación criminal para detectar y perseguir el tráfico de material de violencia sexual infantil y resguardar a las infancias.