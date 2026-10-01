Probabilidad de lluvias para este jueves en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 16 grados. Habrá viento sur, con algunas inestabilidades y la posibilidad de que caigan algunas gotas.

El viernes seguirá mayormente nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, con viento del sur y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el sábado se esperan algunos chaparrones, especialmente durante la mañana.