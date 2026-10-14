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Quilmes-Hudson-Berazategui

Prorrogan la apertura del Registro de Mejoras No Declaradas en Quilmes

Por Redacción

La Municipalidad de Quilmes prorrogó la apertura del Registro de Mejoras No Declaradas Incorporadas a los Inmuebles a través del Decreto Nº 2620/2026 firmado el 31 de agosto, el cual extiende el plazo hasta el 10 de noviembre de 2026. Los funcionarios comunales formalizaron esta medida para permitir la regularización de construcciones y modificaciones edilicias que no fueron declaradas oficialmente por los vecinos. Las autoridades municipales aplicaron esta extensión basada en una normativa aprobada originalmente en el año 2022 con una vigencia inicial estipulada en apenas sesenta días.

El régimen legal comenzó con la Ordenanza Nº 13.692/2022 y acumuló diversas prórrogas consecutivas mediante ordenanzas y decretos dictados por la comuna local. Los fundamentos del nuevo decreto municipal indican que la herramienta busca ordenar el registro inmobiliario y facilitar el cumplimiento tributario.

La ordenanza original otorgó facultades especiales al Departamento Ejecutivo para disponer sucesivas extensiones de sesenta días hábiles. Esa cláusula legal posibilitó que la administración continúe la recepción de expedientes y trámites administrativos.

La nueva prórroga habilita a los propietarios locales a incorporar las mejoras realizadas en sus viviendas dentro del periodo establecido. La disposición administrativa conserva todos los términos y condiciones estipulados en el régimen original de regularización.

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