Quilmes: 1.200 estudiantes se unieron en un emotivo y masivo homenaje

Alrededor de 1.200 estudiantes participaron de una jornada conmemorativa durante el lunes en el Teatro Municipal y el Ex Pozo de Quilmes. La intendenta interina Eva Mieri encabezó el encuentro con un emotivo acto y una marcha junto a autoridades locales, sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos. La conmemoración reunió a los jóvenes en el marco de las actividades por el 50º aniversario de La Noche de los Lápices. La comunidad educativa buscó mantener viva la memoria de los alumnos secundarios secuestrados en septiembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar.

El Consejo del Sitio para la Memoria Ex Pozo de Quilmes convocó este encuentro de reflexión. La organización contó con el trabajo coordinado de la Comisión Provincial de la Memoria, el Colectivo Memoria Verdad y Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Municipio de Quilmes.

Las actividades oficiales comenzaron en las instalaciones del Teatro Municipal de Quilmes, en la intersección de la avenida Mitre 721. Alumnos del colegio Inmaculada Concepción interpretaron una obra artística alusiva a los trágicos hechos ocurridos en La Plata y la región.

La multitud de jóvenes y funcionarios realizó una marcha tras la presentación artística. La columna de manifestantes avanzó desde el centro cívico hacia el histórico predio ubicado en las calles Allison Bell y Garibaldi.

La intendenta interina Eva Mieri remarcó la importancia de la convicción juvenil durante el recorrido y el itinerario de talleres. La jefa comunal instó a las nuevas generaciones a sostener el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia.

Los participantes formaron parte de debates, intervenciones culturales y un almuerzo comunitario en las inmediaciones del Ex Centro Clandestino de Detención. Varios de los estudiantes perseguidos por su militancia y el reclamo del boleto estudiantil permanecieron cautivos en este espacio.

La gestión local recuperó el edificio íntegramente en marzo de 2020 para destinar el espacio a la promoción de los derechos humanos. El predio recibe semanalmente contingentes escolares para reconstruir los testimonios del terrorismo de Estado.

Los secretarios locales Bárbara Cocimano, Evangelina Ramírez y Hugo Colaone acompañaron las actividades del acto. Representantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) y distintas delegaciones escolares del partido de Quilmes integraron también la comitiva oficial.