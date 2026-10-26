Quilmes campeón de los Juegos Bonaerenses

La delegación local conquistó el título provincial de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata tras cosechar un total de 60 medallas durante las jornadas de cierre de la edición 2026. Los deportistas superaron a los demás distritos gracias al esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores y familias. El municipio rompió una racha de once años sin alcanzar el primer puesto, superando a competidores directos como Lomas de Zamora.

El rendimiento deportivo se basó en una cosecha histórica de 40 medallas doradas, 11 plateadas y nueve de bronce. La amplia diferencia en los primeros puestos permitió asegurar el campeonato frente a sus principales perseguidores en la tabla general.

La dirigente Mayra Mendoza celebró la consagración a través de sus redes sociales y atribuyó el éxito a las inversiones municipales en polideportivos y clubes de barrio. La jefa comunal felicitó a los profesores y deportistas, y cerró su mensaje con la frase "¡Orgullo conurbano!".

El municipio recuperó la cima tras un largo proceso de evolución en los medalleros provinciales. El distrito ostentaba el bicampeonato en los años 2014 y 2015, y acumuló varias participaciones destacadas en el podio durante las temporadas recientes hasta lograr el liderazgo absoluto en esta edición.