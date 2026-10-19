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Quilmes-Hudson-Berazategui

Quilmes Centro: Encuentran muerta a una abuela tras una fuerte fuga de gas

Por Redacción

Efectivos de la Policía y bomberos hallaron sin vida a una mujer de 84 años en el interior de su departamento ubicado en la calle Olavarría de Quilmes Centro durante la tarde del sábado 17 de octubre tras el aviso de sus familiares preocupados por la falta de respuestas telefónicas. Los peritos constataron un fuerte olor a gas en el inmueble y activaron los protocolos de emergencia para investigar si una intoxicación provocó el fallecimiento.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los bomberos y los agentes de la fuerza de seguridad acudieron al edificio situado entre las calles Almirante Brown y Alvear. Los allegados de la víctima ingresaron a la propiedad y descubrieron el cuerpo de la vecina ante la ausencia de comunicación previa.

Los profesionales de la salud evaluaron el estado del lugar y detectaron los indicios de una posible acumulación de combustible en el ambiente. Las autoridades de la investigación judicial analizan los resultados de las pericias forenses para determinar fehacientemente las causas de la muerte.

La policía científica continúa con los relevamientos técnicos en el departamento para localizar el origen exacto de la fuga. Las reparticiones públicas de Quilmes supervisan las condiciones de seguridad de las instalaciones linderas.

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