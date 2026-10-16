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Quilmes-Hudson-Berazategui

Quilmes centro: Trabajador cayó desde alturas y terminó hospitalizado

Por Redacción

RABAJADOR CAYÓ DESDE LAS ALTURAS Y TERMINÓ GRAVE

Un operario sufrió graves heridas este jueves tras precipitarse desde una altura considerable en las calles Lavalle y 25 de Mayo en Quilmes Centro cuando realizaba tareas de cableado urbano. El accidente ocurrió pasadas las diez de la mañana, momento en el cual el hombre ejecutaba una mala maniobra que provocaba su caída directa al pavimento. Testigos presenciales dieron el alerta inmediato a los servicios de emergencia mediante llamadas telefónicas.

Los profesionales de la salud del SAME y los agentes de la Patrulla Urbana arribaron rápidamente al lugar del episodio trágico. Los rescatistas brindaron las primeras atenciones médicas a la víctima sobre la calzada y constataron numerosos politraumatismos en todo su cuerpo.

El personal médico dispuso el traslado urgente del paciente hacia el Hospital de Quilmes para recibir asistencia especializada. Los especialistas realizaron estudios de complejidad para evaluar las lesiones internas sufridas por el operario tras el impacto. Las autoridades policiales iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente laboral.

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