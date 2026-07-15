Quilmes cerró una venta millonaria con Lanús pero un misterioso detalle ocultó el precio

El Quilmes Atlético Club vendió de forma definitiva al futbolista Thiago Mejías al Club Atlético Lanús el pasado martes 14 de julio de 2026 en la ciudad de Quilmes a través de un acuerdo por el 75 por ciento de su pase. El acuerdo representa una operación económica de gran relevancia para el futuro del jugador en la máxima división de la disciplina.

La comisión directiva de la institución cervecera evitó dar precisiones sobre la cifra de la transacción económica. Los voceros de la entidad afirmaron que esta venta representa un importante ingreso para las arcas de la institución de la zona sur.

La dirigencia de la entidad destacó que este traspaso favorece el crecimiento profesional del joven futbolista. El ingreso monetario también contribuye al fortalecimiento institucional del club bonaerense.

El club cervecero expresó un especial agradecimiento a las máximas autoridades de la institución granate en su comunicado de prensa oficial. La comisión directiva quilmeña reconoció la predisposición del presidente Nicolás Russo y del vicepresidente primero Alejandro Marón durante las negociaciones. Los dirigentes destacaron el respeto y el buen trato que facilitaron un acuerdo satisfactorio para ambas instituciones.

El Quilmes Atlético Club le deseó el mayor de los éxitos al deportista en este nuevo paso de su carrera profesional. La dirigencia del club local confía en la continuidad de la evolución futbolística del jugador.

Esta transferencia se suma a otras operaciones financieras que la institución cerró en las últimas semanas. Los directivos de Quilmes buscan el equilibrio de las cuentas del club a través de estas decisiones comerciales. La institución mantiene su estrategia de promoción para los futbolistas que surgen de sus divisiones inferiores.