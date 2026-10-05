Quilmes empató ante el puntero

El primer equipo de Quilmes empató 0 a 0 frente a Tristán Suárez este sábado por la tarde en la localidad de Ezeiza por la trigésima segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Emanuel Trípodi planted una sólida línea de cinco defensores en el campo de juego y contuvo los ataques del líder del torneo a lo largo de los noventa minutos. El plantel visitante soportó la presión del rival en un terreno afectado por las lluvias y resistió los últimos veinte minutos del encuentro con diez futbolistas.

La primera etapa mostró un trámite parejo y con escasas aproximaciones a los arcos. Las intensas precipitaciones de la noche previa dejaron numerosos charcos en la superficie de la cancha y dificultaron la circulación precisa del balón. Ninguno de los dos conjuntos generó situaciones claras de peligro durante los cuarenta y cinco minutos iniciales.

El Decano mostró una mayor iniciativa en el comienzo del segundo tiempo. La primera oportunidad clara de gol ocurrió a los 12 minutos tras un pase en profundidad de Ulises Vera. El delantero Agustín Ortega definió con un remate cruzado que contuvo el arquero Joaquín Bigo.

El entrenador de la visita realizó la primera modificación a los 23 minutos de la parte complementaria. Ramiro Martínez ingresó en reemplazo de Mauro Fernández para aportar mayor despliegue físico en el sector medio.

El desarrollo del juego sufrió un vuelco inesperado a los 29 minutos del complemento. El defensor Ariel Kippes cometió una fuerte infracción sobre Agustín Baldi y recibió la tarjeta roja directa por parte del árbitro del cotejo.

El cuerpo técnico ajustó las líneas para sostener el resultado con un jugador menos. Santino Rodríguez sustituyó a Ulises Vera para reestructurar la zona defensiva a los 33 minutos. El atacante Pio Bonacci ingresó simultáneamente por Aarón Spetale. El volante Juan Yangali entró a los 42 minutos en lugar de Axel Batista para cerrar la zona central.

El elenco local volcó sus ataques sobre el área rival en los minutos finales. El equipo cervecero mantuvo la concentración en el bloque defensivo y buscó réplicas veloces con pases largos hacia la posición de Bonacci.

La igualdad le permitió al conjunto quilmeño alcanzar las 39 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B. La plantilla cervecera se ubica en el duodécimo puesto del certamen y mantiene una distancia de nueve puntos respecto de la zona de descenso. El plantel retornará a los entrenamientos para preparar el compromiso del próximo sábado frente a Agropecuario de Carlos Casares en el Estadio Centenario.