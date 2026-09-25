Quilmes necesita un triunfo de local

El plantel profesional de Quilmes jugará este sábado a las 16 frente a Güemes de Santiago del Estero en el Estadio Centenario por la trigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela y la transmisión en directo de LPF Play.

El director técnico Emanuel Trípodi no definió una formación titular. El plantel cervecero completará este viernes a las 17 horas una nueva práctica a puertas cerradas en el Estadio Centenario.

Trípodi ensayará allí jugadas preparadas de pelota detenida, ejecutará minutos de fútbol reducido y confirmará la alineación titular. El director técnico podrá contar con el regreso del mediocampista Facundo Yozwiak tras cumplir su jornada de suspensión. El cuerpo técnico evalúa la inclusión de Gonzalo Vega o Agustín Lavezzi en lugar de Jano Coronel, además de una variante adicional en la zona media.

Los futbolistas citados merendarán en las instalaciones de la Villa Centenario al finalizar el entrenamiento y quedarán concentrados en el predio.