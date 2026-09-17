Quilmes reforzó la asistencia a vecinos con problemas de endeudamiento

El Municipio de Quilmes profundizó las herramientas administrativas de protección para acompañar a los vecinos con severos problemas financieros el jueves 17 de septiembre de 2026 en la sede de la Dirección de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial. La medida oficial responde al fuerte incremento de los reclamos registrados contra entidades bancarias, tarjetas de crédito y financieras en el distrito. La Comuna tomó esta decisión mediante la emisión de resoluciones previas obligatorias para resguardar la economía familiar desde el primer momento de la denuncia.

La Dirección de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial registró 4.412 expedientes entre los años 2023 y 2026. Un total de 1.192 actuaciones correspondieron de manera directa a reclamos contra bancos, plásticos y financieras. Esta cifra representó aproximadamente el 27% del total de los trámites iniciados en el organismo municipal.

Las situaciones de endeudamiento y sobreendeudamiento motivaron un total de 432 expedientes administrativos. El desconocimiento de consumos generó otras 440 denuncias dentro de la dependencia local. Ambos motivos concentraron más del 73% de las actuaciones abiertas contra el sector financiero en la ciudad.

El gobierno municipal resolvió avanzar con una intervención directa en los conflictos. La actuación oficial evita la espera de la instancia de conciliación tradicional entre las partes. La Dirección notifica la medida preventiva de inmediato a la empresa demandada tras el ingreso de la solicitud del damnificado.

El procedimiento exige la presentación de datos detallados sobre el origen de los saldos impagos. Los bancos, tarjetas y financieras deben rendir cuentas sobre el capital inicial, los intereses aplicados y los cargos cobrados. Las entidades también deben transparentar las sucesivas refinanciaciones y las condiciones de otorgamiento de los préstamos.

La orden municipal prohíbe las acciones de hostigamiento o intimidación por parte de las acreedoras. Los estudios jurídicos encargados del cobro de morosos deben suspender la presión indebida sobre los deudores y sus familias. El incumplimiento de estas pautas generará multas y sanciones administrativas para las firmas infractoras.

La iniciativa busca proteger el derecho a la información clara de cada contribuyente en el proceso. La Comuna intenta frenar los abusos corporativos y garantizar un marco de resolución sostenible para las familias locales. Los interesados en iniciar el trámite pueden ingresar al sitio oficial https://quilmes.gov.ar/servicios/defensa_al_consumidor.php o utilizar la plataforma Mi Quilmes Digital.