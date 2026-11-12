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Quilmes relanza "El Sueño del Pibe" en el Estadio Centenario

Por Redacción

El Quilmes Atlético Club anunció formalmente el regreso del tradicional evento recreativo "El Sueño del Pibe" mediante la habilitación del campo de juego del Estadio Centenario para socios, hinchas y niños a partir del próximo sábado 14 de noviembre hasta el domingo 20 de diciembre en la localidad de Quilmes.

La institución cervecera organizó la propuesta con jornadas planificadas exclusivamente durante los fines de semana en el horario de 9 a 17 horas, consolidando una tradición que lleva más de quince años de vigencia en la región sur del conurbano bonaerense.

La convocatoria abarca tanto a socios como a particulares que no integran el padrón social del club, e incluye una categoría especial denominada "Kids" para la participación de los más pequeños. Los interesados completan el trámite de inscripción mediante un enlace directo disponible en las redes sociales oficiales de la entidad deportiva.

La organización estableció aranceles diferenciados para los participantes según cada categoría habilitada. El costo de la inscripción asciende a cuarenta y cinco mil pesos para los socios, cincuenta y cinco mil pesos para los no socios y veinticinco mil pesos para la categoría infantil.

La dirigencia determinó que el pago de los aranceles se efectúa únicamente mediante transferencia bancaria y habilitó la línea telefónica 11 2379-9719 para responder consultas de los vecinos. De esta manera, el Estadio Centenario volverá a recibir a cientos de fanáticos que vivirán la experiencia de jugar en la cancha oficial.

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