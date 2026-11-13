Quilmes renovó su alianza histórica con la comunidad india de Tucumán

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, firmó este jueves en la Casa de las Culturas el Acta de Compromiso para la ratificación del Pacto de Hermandad con las autoridades de la Comunidad India Quilmes de Tucumán mediante un encuentro oficial que conmemoró los 360 años de la fundación de la ciudad.

La jefa comunal interina encabezó la ceremonia junto al cacique Patricio González y al cacique histórico Francisco Solano Chaile con el objetivo de recuperar la memoria histórica del traslado forzoso de los pueblos originarios desde los Valles Calchaquíes hacia el territorio bonaerense durante la época colonial.

Mieri destacó la importancia de mantener viva la identidad de los antepasados y remarcó la resistencia del pueblo originario frente al desarraigo. La mandataria local aseguró que la gestión municipal mantiene un compromiso de lealtad inquebrantable con la comunidad y que continuará defendiendo el orgullo de pertenencia local.

El cacique Patricio González valoró el reencuentro de los hermanos de lucha y definió el acuerdo como un cordón umbilical que une a ambas comunidades. El referente indígena agradeció el recibimiento institucional y reafirmó la presencia de los habitantes originarios en el suelo bonaerense.

El acta rubricada contempla el acompañamiento directo del Municipio para la defensa legal de los territorios ancestrales y la actualización de los datos institucionales dentro de la normativa aprobada por el Honorable Concejo Deliberante. La jornada institucional incluyó además la entrega de reconocimientos legislativos y diversos espectáculos musicales organizados para los vecinos presentes.

Las actividades conmemorativas continuaron este viernes con la presentación del libro «La historia del pueblo Quilmes y el juego de los carozos» en la Universidad Nacional de Quilmes, a cargo del autor Delfín Rosendo Gerónimo y de los referentes de la delegación tucumana.