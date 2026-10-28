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Quilmes: Tomaron exámenes a cientos de aspirantes para la Policía

Por Redacción

La intendenta interina Eva Mieri evaluó teóricamente este martes a 720 aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Museo Histórico del Transporte ubicado en Quilmes Oeste mediante el programa comunal "Sumate a la Fuerza 2026".

La jefa comunal agradeció el esfuerzo de los postulantes y destacó la vocación de servicio orientada al cuidado de los vecinos de la región, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano. El funcionario municipal remarcó el rol activo del distrito en las tareas de reclutamiento ante la complejidad del contexto actual de seguridad.

La evaluación teórica incluyó contenidos referidos a lógica, comprensión de textos, nociones sobre la función policial, derechos ciudadanos y organización de la fuerza de seguridad. Los postulantes seleccionados corresponden exclusivamente a vecinos quilmeños convocados para cumplir funciones de prevención en el distrito tras finalizar su formación.

El proceso de selección integral abarca además instancias complementarias de entrevistas personales, exámenes psicológicos, revisiones médicas y pruebas físicas eliminatorias. La articulación conjunta entre el gobierno local y el Ministerio de Seguridad bonaerense busca reforzar la presencia de efectivos en los distintos barrios.

Las autoridades comunales destacaron además la creación del Comando de Prevención Municipal Quilmes para complementar el trabajo de la Policía Bonaerense en corredores escolares y centros comerciales. Funcionarios provinciales y municipales supervisaron el desarrollo de las evaluaciones en la sede histórica de la calle Laprida.

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