Quilmes venció a Gimnasia y Tiro y cortó una racha negra

El plantel profesional del club Quilmes derrotó agónicamente por 1 a 0 a su par de Gimnasia y Tiro mediante un potente remate del delantero juvenil Juan Aimale este domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio "El Gigante del Norte" de la provincia de Salta, lo que permitió al "Cervecero" cerrar su participación en el campeonato de la Primera Nacional.

El único tanto del encuentro llegó a los nueve minutos del primer tiempo cuando el juvenil de tan solo 16 años recibió el balón al borde del área tras un córner corto y colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Federico Cosentino.

El resultado positivo significó un hecho histórico para las estadísticas del club del sur bonaerense debido a que el equipo cortó una larga racha negativa jugando lejos de su estadio. Quilmes no ganaba como visitante desde hacía exactamente siete meses, cuando goleó por 3 a 0 a San Telmo en la Isla Maciel durante la sexta fecha del certamen.

La sequía de triunfos fuera de la provincia de Buenos Aires era aún más prolongada para la institución cervecera. Los hinchas celebraron una victoria en una provincia del interior del país después de dos largos años, ya que el último antecedente databa de 2024 cuando el equipo derrotó por 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el norte argentino.

Con esta victoria conseguida bajo la dirección técnica interina del exarquero Emanuel Trípodi, el conjunto cervecero se posicionó en el decimotercer lugar de la tabla de la zona B tras acumular 45 unidades a lo largo de la temporada. Por el contrario, el conjunto salteño perdió la oportunidad de asegurar su clasificación al torneo reducido y se mantuvo en el octavo puesto con 52 puntos.

Quilmes finalizó así su segundo año consecutivo sin clasificar al reducido para buscar el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. A pesar de transitar una temporada llena de dificultades institucionales y deportivas, el plantel profesional logró sumar su segundo triunfo en fila para cerrar el torneo de manera digna.