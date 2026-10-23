Reactivaron la licitación de fotomultas y estacionamiento medido en Quilmes 



La Municipalidad de Quilmes reactivó la Licitación Pública Nº 4/2026 en el municipio de Quilmes el pasado viernes tras publicar un nuevo edicto en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, mediante la cual estableció un cronograma actualizado para la presentación de ofertas y fijó la fecha límite del 10 de noviembre.

El procedimiento administrativo contempla la implementación del estacionamiento medido digital, la incorporación de hasta 100 radares fijos para fotomultas y 200 dispositivos de control, y la instalación de cinco balanzas móviles para el transporte de carga. La iniciativa se encuentra encuadrada en la Ordenanza Nº 14.429/2025 que aprobó el Concejo Deliberante en diciembre del año pasado.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) alcanzará tres áreas comerciales y de circulación del distrito, abarcando específicamente a Quilmes Centro, Bernal Centro y Quilmes Oeste mediante una modalidad completamente digital. La reactivación de la licitación no implica que el servicio comience de forma inmediata, ya que las autoridades deben evaluar las ofertas y avanzar con la adjudicación.

El sistema de fiscalización electrónica prevé instalar dispositivos que funcionarán durante las 24 horas para controlar excesos de velocidad, cruces de semáforos en rojo e invasiones de sendas peatonales, cuyas infracciones podrán consultarse mediante la aplicación municipal o Quibot. Por su parte, las cinco balanzas móviles permitirán detectar vehículos de transporte pesado que circulen con exceso de peso o dimensiones superiores a las permitidas para proteger la infraestructura vial.

El nuevo cronograma establece el 6 de noviembre como fecha límite para descargar el pliego fijado en tres millones de pesos, mientras la apertura de ofertas ocurrirá el 12 de noviembre a las 11 horas en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Hacienda ubicada en Alberdi 500.