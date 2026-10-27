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Quilmes-Hudson-Berazategui

Realizarán una peña folklórica en Santa Coloma

Por Redacción

La Comisión Amigos de Santa Coloma y la Parroquia María Auxiliadora organizarán una gran peña folklórica el próximo domingo 1° de noviembre a partir de las 12.30 en el predio ubicado en la calle Roca 833 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes. Las familias disfrutarán de espectáculos musicales al aire libre, ballets de danzas tradicionales y un completo servicio de buffet con parrilla.

El evento reunirá a numerosos artistas locales para celebrar la cultura popular argentina en uno de los espacios más importantes de la región. El Ensamble Tinku Sur, el grupo folklórico Los Amigos, la bailarina Verónica Ambrogio, la Compañía de Danzas del Litoral Angirú, Alma Folclórica con Esgrima Criolla y los talleres barriales a cargo de la profesora Amelia Iácono formarán parte de la grilla artística. Los ballets Ahijuna! y Santa Cecilia, Patria y Danza completarán las presentaciones previstas para toda la jornada.

La histórica Casona de Santa Coloma albergará las actividades culturales en un predio levantado originalmente en el año 1805. El edificio posee un enorme valor patrimonial debido a que las tropas británicas pernoctaron en su interior durante la Segunda Invasión Inglesa en 1807. La propiedad pertenece actualmente al Obispado de Quilmes tras la donación realizada en 1906 por los descendientes de su fundador.

Las autoridades del evento aclararon que la actividad se suspenderá únicamente en caso de registrarse condiciones climáticas adversas. La agrupación vecinal promueve estas iniciativas desde el año 2015 con el objetivo central de recaudar fondos para la conservación edilicia y difundir la rica historia bonaerense del lugar.

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