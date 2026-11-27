Integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Territorios en Lucha y cuidacoches del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reclamaron alimentos y su incorporación al estacionamiento medido de manera pacífica frente al supermercado Coto del centro de Quilmes, durante una jornada nacional de lucha.

La actividad se desarrolló en el marco de una jornada nacional de lucha bajo la consigna "El hambre no se aguanta más". La protesta también contó con la participación de cuidacoches organizados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes llevaron carteles para defender su actividad y reclamar su incorporación al sistema de estacionamiento medido.

Los referentes de la UTEP Quilmes explicaron que la movilización se realizó de manera pacífica y que el objetivo fue apelar a "la solidaridad y responsabilidad social del sector privado frente al brutal ajuste en las políticas alimentarias del Gobierno Nacional".

En ese sentido, los manifestantes advirtieron que los comedores y merenderos dejaron de recibir asistencia alimentaria por parte del Estado y que actualmente se sostienen, en su mayoría, gracias a las donaciones. "Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero quienes menos tienen ya no resisten más", expresaron los referentes.

De acuerdo con el relevamiento de la organización, en Quilmes funcionan más de 80 comedores, merenderos y ollas populares sostenidos por la UTEP, que necesitan alimentos de manera urgente y el reconocimiento de la tarea social que realizan en los barrios.