Recuperan los ahorros de un vecino estafado en Quilmes con una falsa plataforma digital

La Unidad Fiscal N° 1 de Quilmes logró restituir los ahorros de un vecino hipoacúsico mediante el congelamiento preventivo de una billetera virtual este mes de octubre, después de que delincuentes cibernéticos engañaran a la víctima con una falsa plataforma de inversión promocionada en redes sociales mediante publicidades falsas.

La investigación judicial estuvo coordinada por el fiscal Ariel Rivas junto a los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito. La víctima radicó la denuncia formal tras advertir que los estafadores le exigieron pagos adicionales bajo el concepto de impuestos para liberar supuestos rendimientos financieros extraordinarios que nunca existieron.

Los delincuentes contactaron al damnificado desde números telefónicos internacionales tras visualizar una publicidad engañosa en internet. Los falsos asesores comerciales convencieron al vecino de transferir la totalidad del dinero correspondiente a su pensión personal y le exigieron la descarga de un enlace informático para simular ganancias ficticias.

La intervención del Ministerio Público Fiscal permitió solicitar informes inmediatos a la entidad financiera receptora de las transferencias fraudulentas. Los operadores judiciales ordenaron el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias vinculadas a la maniobra delictiva y lograron la restitución completa del capital hacia la billetera virtual del vecino.

Los funcionarios judiciales emitieron un alerta institucional ante la creciente proliferación de esquemas fraudulentos que utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar a economistas reconocidos. Las autoridades recomendaron verificar la habilitación oficial de las sociedades financieras ante la Comisión Nacional de Valores antes de realizar operaciones monetarias.