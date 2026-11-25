La Justicia de Quilmes recuperó más de 14 millones de pesos robados en una estafa telefónica mediante el rastreo de cuentas digitales y el congelamiento de fondos, según informó la Fiscalía el martes 24 de noviembre de 2026 en el ámbito del Departamento Judicial Quilmes.

La investigación correspondió a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial Quilmes, especializada en estafas y delitos informáticos. Esta dependencia permitió recuperar más de 14 millones de pesos que habían sido sustraídos a una persona mediante una estafa telefónica ocurrida en abril de este año.

La maniobra comenzó cuando la víctima recibió un llamado de un supuesto representante de una billetera virtual. Ese interlocutor le advirtió sobre compras fraudulentas que estarían realizando a su nombre. Con la excusa de proteger sus ahorros, los delincuentes lograron que compartiera la pantalla de su teléfono celular y la mantuvieron comunicada durante varias horas.

Los estafadores consiguieron así que la víctima realizara distintas operaciones financieras. Entre esas gestiones figuraron la solicitud de préstamos y la transferencia de sus ahorros. El dinero fue depositado inicialmente en una cuenta de Naranja X y posteriormente distribuido en diez billeteras virtuales de Personal Pay.

La Fiscalía solicitó información a las entidades financieras involucradas tras la denuncia y logró reconstruir el recorrido del dinero. El Juzgado de Garantías interviniente ordenó el congelamiento de las cuentas receptoras a partir de las pruebas obtenidas.

La Justicia autorizó finalmente la restitución de los fondos luego de siete meses y Personal Pay concretó la devolución de más de 14 millones de pesos a la víctima. La investigación continúa en paralelo para identificar a los responsables de la estafa.

La Fiscalía recordó que ninguna entidad bancaria ni billetera virtual solicita a sus clientes realizar transferencias para proteger sus ahorros o compartir la pantalla de sus dispositivos. Las autoridades recomendaron cortar la comunicación y contactarse directamente con la empresa a través de sus canales oficiales ante este tipo de llamados.