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Reducción de calzada en el ingreso desde Quilmes a la Autopista Buenos Aires-La Plata

Por Redacción

Los operarios de la empresa concesionaria aplicaron una reducción de calzada en el ingreso desde Quilmes a la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada de este miércoles. Las cuadrillas de trabajo desplegaron maquinarias y conos de señalización sobre la vía pública para ejecutar tareas de mantenimiento preventivo. Las autoridades viales dispusieron la restricción del paso vehicular en la rampa de acceso con sentido a la ciudad de La Plata.

Las restricciones generan importantes demoras en la circulación durante el horario de mayor flujo vehicular. Los inspectores de tránsito recomendaron circular con extrema precaución a todos los conductores que avanzan por la zona. Los agentes solicitaron acatar las señales de velocidad máxima para evitar siniestros.

El personal técnico mantiene los trabajos de reparación sobre la calzada para finalizar las obras en el menor tiempo posible. Los automovilistas pueden optar por vías alternativas a través de las avenidas principales para evitar las congestiones.

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