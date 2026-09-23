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Quilmes-Hudson-Berazategui

Reducción de calzada en la Autopista genera demoras

Por Redacción

La empresa concesionaria de la autopista dispuso una reducción de calzada entre el kilómetro 21.3 y el kilómetro 21.7 en sentido a La Plata durante la jornada de hoy. Operarios viales ejecutan tareas de mantenimiento sobre el trazado principal para mejorar las condiciones de circulación. La medida afecta de manera directa al acceso desde el distrito de Quilmes y causa congestión de tránsito en la zona.

Las cuadrillas de trabajo delimitaron el tramo afectado con señalización preventiva para realizar las reparaciones correspondientes sobre la calzada. Los automovilistas que intentan ingresar a la traza desde el acceso de Quilmes experimentan demoras considerables debido al embotellamiento que genera el desvío vehicular.

Las autoridades viales recomendaron circular con máxima precaución a lo largo de todo el sector afectado por las obras. Los inspectores de tránsito aconsejaron utilizar vías alternativas como la Avenida Calchaquí o el Camino General Belgrano para evitar el cuello de botella en la zona del ingreso a la autopista.

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