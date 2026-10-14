Reducen los carriles de la Autopista y se complica el tránsito hacia CABA

Efectivos viales de la empresa Autopistas de Buenos Aires aplicaron una reducción de calzada en el kilómetro 21,5 a la altura del egreso a Quilmes en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la jornada de hoy mediante operativos de mantenimiento. Los operarios viales señalizaron el sector afectado para ejecutar las tareas de reparación necesarias sobre la traza rápida. Las autoridades viales recomendaron circular con precaución ante las demoras registradas en el flujo vehicular.

Los trabajos de infraestructura vial forman parte del plan de conservación de la autopista. Los conductores experimentan reducciones de velocidad en el sector mencionado debido al vallado preventivo instalado por el personal técnico. Las cuadrillas operan en los carriles correspondientes al carril central y a las banquinas habilitadas.

La empresa concesionaria difundió el estado de las rutas a través de sus canales de comunicación oficiales. Los inspectores de tránsito supervisan la circulación vehicular para evitar siniestros viales durante el desarrollo de las obras públicas. Los automovilistas deben planificar sus viajes con anticipación para esquivar las congestiones acumuladas en la zona.