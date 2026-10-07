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Quilmes-Hudson-Berazategui

Refacción de la Central Administrativa del SAME

Por Redacción

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó el avance de las obras de refacción de la Central Administrativa del SAME durante la mañana de este miércoles en Bernal Centro. La jefa comunal recorrió el edificio ubicado en la calle Maipú 359 junto a las secretarias de Desarrollo Urbano y de Salud para constatar las tareas financiadas íntegramente con recursos municipales. La comitiva oficial inspeccionó las instalaciones con el objetivo de verificar la modernización de los espacios operativos del personal médico de emergencias.

La jefa territorial destacó la relevancia del proyecto edilicio para el sistema sanitario local durante el recorrido oficial. La funcionaria sostuvo que la gestión municipal salda una deuda histórica con los trabajadores de la salud pública. Las secretarias Cecilia Soler y Natalia Nápoli acompañaron la visita institucional junto a las autoridades de la cartera sanitaria.

La obra edilicia busca mejorar de forma integral las condiciones laborales, higiénicas y de seguridad del personal operativo. La intervención incluye la renovación de los sectores de almacenamiento de fármacos, la mejora de los espacios de descanso y la adecuación de la zona de lavado de los vehículos de asistencia. La reparación de la cubierta superior eliminará las filtraciones de agua presentes en los ambientes interiores.

Las cuadrillas ejecutan la renovación de los revestimientos, los pisos, los revoques y la construcción de nuevos sanitarios. Los obreros avanzan también con la colocación de divisiones internas, ventanas y la instalación eléctrica integral. Los trabajadores completaron la planta baja del inmueble con un nivel de avance cercano al cien por ciento y focalizan actualmente las labores en la membrana impermeabilizante del techo.

El predio alberga la Dirección Médica, el área de Farmacia, las dependencias administrativas y la Coordinación de Móviles del distrito. Las unidades del SAME concurren diariamente al inmueble para la reposición de insumos sanitarios y la desinfección de las ambulancias. La comitiva de la jornada contó además con la presencia del subsecretario Leandro Cardonetti, el funcionario Ramiro Beltrani y la directora médica Melina Ledesma.

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