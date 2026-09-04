Reinauguran Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Isidoro Iriarte

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak reinauguró la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Isidoro Iriarte mediante un acto oficial concretado este jueves en Quilmes. La obra contempló una puesta en valor integral de las instalaciones junto a la renovación de cubiertas de techo en sectores materno-infantiles. Esta histórica intervención busca optimizar la calidad de atención de los pacientes y resolver problemas estructurales de filtraciones en el edificio.

El sector de terapia intensiva sumó 11 camas de internación totalmente equipadas para el cuidado de los vecinos. Los trabajadores de la infraestructura aplicaron pisos vinílicos, colocaron nueva iluminación, renovaron paneles de gases medicinales y repararon los cielorrasos. Asimismo, los operarios ejecutaron la impermeabilización completa de las losas para prevenir el deterioro de las paredes.

Las mejoras en el establecimiento se enmarcan en un modelo de Cuidados Progresivos para organizar las prestaciones según la complejidad de cada internado. El plan edilicio incluyó la reparación de techos en los servicios de Maternidad, Tocoginecología y Neonatología.

La Provincia de Buenos Aires destinó una inversión superior a los 470 millones de pesos para financiar los trabajos de infraestructura. Esta cifra representa el desembolso más importante en la historia del hospital desde su fundación.

La comitiva provincial aprovechó la jornada para entregar 62 computadoras al personal con un costo de 58 millones de pesos. Los equipos informáticos acelerarán la implementación de la Historia de Salud Integrada en todo el nosocomio. Además, el ministerio repartió indumentaria técnica, calzado de seguridad y fajas para los trabajadores de la salud.