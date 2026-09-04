Rematan histórico inmueble donde funciona un conocido bar

El Tribunal del Trabajo N° 3 de Quilmes ordenó la subasta electrónica del 50% de la propiedad ubicada en la calle Brown 687 mediante el portal oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La medida judicial fue dispuesta en el marco de una causa laboral iniciada por un exparticular contra la firma Lave Clean S.A. El remate del inmueble donde funciona la cervecería Blend comenzará el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 12:30 con una base fijada en $120 millones de pesos. La venta abarca exclusivamente la mitad indivisa de los derechos edilicios pertenecientes a uno de sus titulares y no afecta al comercio gastronómico ni a la firma comercial.

La causa judicial caratulada "García Gregorio Alberto c/Lave Clean SA y otros s/Despido" derivó en la ejecución del inmueble identificado catastralmente en la Manzana 55 del centro quilmeño. El terreno cuenta con 11 metros de frente por 27,5 metros de fondo y suma más de 200 metros cuadrados cubiertos adaptados para el rubro gastronómico. La edificación posee cocina, patio techado, espacios al aire libre, sanitarios y un amplio salón con barra que comunica internamente con la parcela lindera.

Los interesados en participar del proceso deberán realizar un depósito en garantía previo de $6 millones de pesos para habilitar sus posturas en el portal digital. La contienda pública permanecerá abierta hasta el 14 de octubre de 2026. La exhibición presencial de la finca fue programada para el próximo 15 de septiembre entre las 11 y las 12 horas.

El comprador adjudicatario deberá asumir las deudas registradas por los servicios de AySA y el impuesto inmobiliario de ARBA según lo estipulado en los pliegos judiciales. El adjudicatario abonará además una seña equivalente al 30% del precio final dentro de los cinco días posteriores al cierre del remate.

Los fondos obtenidos mediante la subasta atenderán el pago de indemnizaciones, intereses y honorarios legales del expediente. La empresa Blend Pub S.A. continuará con sus operaciones habituales en el lugar bajo su carácter de inquilina comercial.