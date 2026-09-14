Remoción en el Obispado de Quilmes: Tissera presentó su renuncia ante la Iglesia

El padre obispo Carlos Tissera presentó su renuncia al papa León XIV mediante una carta formal durante la misa del domingo 13 de septiembre en la basílica de Luján. El prelado tomó esta decisión por la vía del cumplimiento del Código de Derecho Canónico al alcanzar la edad límite de 75 años. La máxima autoridad religiosa de la región anunció la noticia frente a miles de fieles provenientes de los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Alrededor de 8 mil personas se congregaron en la plaza Manuel Belgrano para participar de la edición número 48 de la tradicional peregrinación diocesana. El encuentro contó con el lema «De la mano de la Virgen, ¡caminemos con la alegría del Evangelio!». Este evento marcó el inicio formal de las actividades programadas por el aniversario número 50 de la diócesis.

El obispo auxiliar Eduardo Redondo y el obispo emérito de Río Gallegos Juan Carlos Romanín acompañaron al referente pastoral en el altar principal. Un numeroso grupo de sacerdotes y diáconos de la zona sur participó también del servicio religioso. Tissera remarcó el valor del hito histórico y agradeció por las cinco décadas de trabajo comunitario en la región.

Durante la homilía, el líder eclesiástico vinculó el nacimiento de la diócesis con el contexto de la última dictadura militar. La máxima autoridad diocesana reflexionó sobre los problemas económicos actuales de las familias de la zona, los cuales incluyen el desempleo y los sueldos insuficientes. El referente religioso destacó la importancia del reciente Tercer Sínodo Diocesano como una herramienta de transformación social para la comunidad.

Tissera comunicó el cese de sus funciones ordinarias al referirse a sus 75 años de edad cumplidos tres días antes del encuentro. El obispo entregó su ministerio y su trayectoria al Santo Padre en cumplimiento del mandato eclesiástico universal. Los presentes recibieron la noticia en el marco de la histórica peregrinación al santuario patrio.

El sermón incluyó un llamado a la unidad de la comunidad diocesana para los próximos años de trabajo. El prelado resaltó el valor del perdón mutuo como la clave para superar las dificultades cotidianas en el territorio. La frase subrayó la necesidad del esfuerzo colectivo entre las parroquias locales.

Los organizadores bendijeron cinco telas representativas para los decanatos de la región en pleno desarrollo de la misa. Los fieles escribirán en ellas los nombres de personas destacadas ya fallecidas dentro del trabajo parroquial local. Estas prendas ornamentales adornarán las celebraciones pautadas entre el 14 y el 18 de septiembre, para su presentación final en la misa central del sábado 19 de septiembre a las 19 horas en la Catedral de Quilmes.

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