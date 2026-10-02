Renovación  de la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes

Los miembros de la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes eligieron este viernes a Fernando Aieta como nuevo presidente de la institución durante una asamblea ordinaria realizada en Bernal Centro. Los socios de la entidad aprobaron los balances del período anterior e impulsaron la conformación de la junta directiva para el mandato 2026-2028 por votación unánime. El encuentro institucional tuvo lugar en las instalaciones del restaurante El Charro con la presencia de referentes del sector.

La reunión formal permitió la presentación de una lista única de consenso entre los empresarios locales. La nómina directiva quedó integrada por Cristian Florenzano en la vicepresidencia, Pablo Entin en la secretaría general y Federico Capitani en la tesorería. La estructura dirigencial sumó a Gustavo Mallo y Alejandro Larumbe como vocales titulares, mientras que Sebastián Scarvaci asumió el rol de vocal suplente. Gabriel Savaro y Mario D’Aquino completaron el esquema operativo como revisores de cuentas.

El presidente saliente Gabriel Savaro destacó la llegada de dirigentes jóvenes a la conducción de la entidad. El directivo manifestó su respaldo a las nuevas autoridades y confirmó que aportará su experiencia directiva durante la gestión que inicia.

El socio fundador Alejandro Larumbe remarcó el crecimiento institucional del organismo durante los últimos años. El empresario subrayó la mayor representatividad alcanzada entre los comerciantes de la región y ratificó la necesidad de profundizar las tareas de desarrollo comercial.

El electo presidente Fernando Aieta agradeció el acompañamiento de los asociados al proyecto institucional. El referente gastronómico renovó el compromiso de trabajo conjunto e invitó a todos los titulares de locales del rubro a sumarse a la cámara.

Los comerciantes interesados en incorporarse a la institución podrán comunicarse vía WhatsApp al número 11 3145-3964. La cámara también habilitó el canal de consulta a través de su cuenta oficial de Instagram.