El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aceptó formalmente la renuncia presentada por la fiscal Nilda Sandra Fernández Philbert a los fines jubilatorios, lo que determinó su alejamiento definitivo de la titularidad de su fiscalía en el Departamento Judicial de Quilmes a partir del 1 de noviembre de 2026.

La funcionaria judicial había asumido sus funciones originales en el distrito quilmeño mediante el Decreto N° 799 dictado el 2 de mayo de 2008, motivo por el cual cumplió una extensa trayectoria ininterrumpida de más de dieciocho años al servicio del ministerio público fiscal de la región.

Previo a la convalidación institucional de su salida, las autoridades provinciales corroboraron la inexistencia de sumarios, causas pendientes o cuestionamientos éticos en el desempeño de su labor tribunalicia. La Dirección de Asesoramiento Técnico a la Presidencia, en sintonía con los organismos constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, certificó que no figuraban registros de actuaciones en el marco de la Ley N° 8085.

De manera complementaria, la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires confirmó la ausencia total de expedientes o investigaciones vinculadas a la doctora bajo los alcances de la Ley N° 13.661 y sus textos modificatorios.

Tras la validación de estos antecedentes favorables que garantizaron su legajo limpio, el gobernador bonaerense firmó el decreto de aceptación de la dimisión junto a los ministros titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Gobierno.

La partida de la magistrada genera una nueva vacante estratégica dentro de la estructura de los fiscales que ejercen sus competencias territoriales en el partido de Quilmes, dejando vacante un despacho fiscal de relevancia que la administración provincial deberá cubrir en el corto plazo.