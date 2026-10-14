Repartidores desnudaron y ataron a un árbol a un ladrón en Bernal

Un grupo numeroso de repartidores de aplicaciones golpeó, desnudó y ató a un árbol a un presunto delincuente mediante una violenta pueblada callejera durante la jornada del viernes pasado en las inmediaciones de la estación de trenes de Bernal, partido de Quilmes. Los trabajadores gastronómicos organizaron la defensa colectiva a través de un chat de alerta tras el intento de robo de una motocicleta a un compañero del sector. Las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al sitio del conflicto para frenar la agresión física y rescatar al sospechoso.

El violento episodio comenzó cuando el ladrón interceptó a un repartidor para sustraerle el vehículo y sus herramientas de trabajo en la esquina de las calles Zeballos y Rodrigo Araya. La víctima del delito envió un mensaje inmediato a sus colegas mediante la aplicación de mensajería instantánea. Decenas de conductores arribaron al lugar en pocos minutos y rodearon al sospechoso para evitar su fuga por las calles de la zona residencial.

Los trabajadores redujeron al joven sobre el pavimento y le propinaron múltiples golpes de puño y patadas ante la mirada de los vecinos desde los balcones. La turba enfurecida le quitó la ropa por completo al individuo y lo sujetó contra el tronco de un árbol mientras continuaba el castigo físico. Las cámaras de los teléfonos celulares registraron toda la secuencia de violencia que luego se viralizó masivamente en las redes sociales.

Los efectivos policiales pertenecientes al Comando de Patrullas, al Grupo de Prevención Motorizada y a la Comisaría Quilmes 6ª llegaron al escenario de los incidentes. Los uniformados dispersaron a la aglomeración de repartidores y rescataron al acusado, identificado como J.G., de 20 años de edad. Las ambulancias trasladaron al joven herido hacia un centro asistencial para recibir atención médica debido a los múltiples traumatismos visibles en el rostro.

La Justicia dispuso la detención preventiva del sospechoso en la dependencia policial durante algunas horas tras recibir el alta médica. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial de Quilmes caratuló el expediente judicial como averiguación de ilícito. Las autoridades liberaron al acusado horas más tarde mientras avanzan las diligencias procesales para esclarecer los hechos denunciados.