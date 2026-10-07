Rescataron a un lobo marino en medio de la ribera quilmeña

Personal de la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal de Quilmes rescató a un pequeño lobo marino con signos de debilidad en la zona de La Ribera durante la mañana de este miércoles. El equipo municipal acudió al lugar tras recibir la alerta de los vecinos e inició un operativo de contención para preservar la salud del mamífero. La cuadrilla comunal trasladó al ejemplar hacia las instalaciones de la Fundación Temaikèn con el fin de brindarle atención veterinaria especializada. Los especialistas evaluarán el estado general del animal y realizarán su posterior reinserción en su hábitat natural.

Un grupo de residentes del barrio divisó al animal en las escalinatas de acceso al río a la altura del Centro Tradicionalista Fortín Quilmes. Las personas presentes notificaron el hallazgo al Centro de Atención Primaria de la Salud de La Ribera debido al estado desmejorado que presentaba el ejemplar.

Los trabajadores de la unidad de salud derivaron la llamada a la Subsecretaría de Zoonosis local. Los inspectores de la dependencia municipal acudieron con rapidez al sitio, ejecutaron las maniobras de captura con instrumental adecuado y pusieron a resguardo al paciente.

La subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher, explicó que estos mamíferos suelen sufrir colisiones con embarcaciones o padecer enfermedades que perturban su orientación espacial. La funcionaria aconsejó a la población evitar el contacto directo con la fauna silvestre y sugirió realizar la denuncia al número telefónico de Defensa Civil.

El personal comunal estableció comunicación directa con las autoridades de la Fundación Temaikèn para coordinar la derivación urgente. El centro de rehabilitación autorizó la recepción inmediata del lobo marino para comenzar con los estudios de laboratorio y los tratamientos correspondientes.

La zona costera de Quilmes y Bernal registra antecedentes frecuentes de hallazgos de fauna marina. Los equipos de rescate asistieron en ocasiones anteriores a ejemplares juveniles de lobos marinos, tortugas verdes de mar y elefantes marinos que llegaron a la playa en busca de refugio.