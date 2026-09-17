Rescataron a un zorro en Bernal

Personal de Zoonosis de Quilmes y miembros de la Fundación Planeta Vivo rescataron a un zorro en las inmediaciones de las calles Chiclana e Independencia en la localidad de Bernal. Los especialistas implementaron un operativo coordinado de rastreo tras las llamadas de alerta de las personas que transitaban por la zona. El despliegue preventivo concluyó con la captura segura del mamífero silvestre y su posterior liberación en un hábitat adecuado.

Una insólita situación sorprendió a la comunidad cuando el animal apareció desplazándose por las calles de la vía pública. La presencia del ejemplar generó alerta inmediata entre la gente del barrio. La circulación en libertad del espécimen representaba un riesgo directo tanto para el propio animal como para las mascotas domésticas del vecindario. Las autoridades locales solicitaron extremar los cuidados a la hora de pasear a los perros por el perímetro afectado.

A partir de los avisos recibidos, la Dirección de Zoonosis del municipio inició un despliegue de búsqueda en el área delimitada. Los profesionales de la Fundación Planeta Vivo aportaron asistencia y apoyo técnico durante todas las tareas de rastreo e intervención.

El trabajo conjunto entre el área municipal y la organización ambientalista permitió la captura exitosa del animal sin causarle ningún tipo de lesiones. Los especialistas constataron el buen estado de salud general del mamífero en el lugar. Finalmente, los rescatistas procedieron a la liberación del espécimen en un entorno natural seguro para garantizar su bienestar integral.