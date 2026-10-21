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Quilmes-Hudson-Berazategui

Rescataron a una vecina y a un bombero tras un dramático operativo en Quilmes

Por Redacción

Los Bomberos Voluntarios de Quilmes y el personal del SAME rescataron este martes por la noche a la propietaria de una vivienda y a un bombero descompensado tras un voraz incendio que se registró en una casa ubicada en la calle República de Cuba Bis, entre Doctor Kenny y Doctor Ramón Carrillo, en la localidad de Ezpeleta Oeste.

El episodio comenzó mediante un llamado de emergencia que advirtió sobre las llamas y la posible presencia de personas atrapadas en el interior del inmueble. Las dotaciones de bomberos llegaron rápidamente a la escena para combatir el fuego y evitar una tragedia mayor.

Los efectivos controlaron las llamas tras varios minutos de intensa labor y comenzaron las tareas de ventilación para disipar el humo acumulado dentro del domicilio. El personal médico del SAME asistió en el lugar a la dueña de la casa y a un bombero que sufrió una descompensación durante el operativo de rescate.

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