Revelan la macabra autopsia que complica a la familia de la nena en Berazategui

Los peritos forenses confirmaron que Nerea Geraldine Pereira, una nena de 11 años, sufrió traumatismos de considerable energía antes de morir en su casa de Berazategui durante la jornada del jueves 8 de octubre. Los médicos investigadores detectaron múltiples lesiones internas en el tórax y una ruptura de aorta tras revisar el cuerpo de la víctima en la morgue judicial. Las fuerzas de seguridad arrestaron a la madre, la abuela y el tío materno de la menor luego de descartar la hipótesis inicial de suicidio. La fiscalía a cargo de la causa analiza la posible alteración de la escena del crimen y busca determinar las responsabilidades de los adultos convivientes.

El informe de los especialistas determinó graves daños en la estructura pulmonar y vascular de la víctima. Los médicos observaron contusiones pulmonares, hemomediastino, hemotórax bilateral y hemopericardio en los estudios cadavéricos. La acumulación de sangre en la zona del corazón confirmó la violencia extrema ejercida contra el cuerpo de la menor.

Los investigadores policiales desplazaron la sospecha de una muerte autoinfligida para orientar el expediente hacia un caso de homicidio. Las autoridades judiciales evalúan la existencia de una golpiza sistemática previa en distintas zonas de la espalda y el torso. Los peritos de la causa intentan precisar el tiempo exacto que la víctima permaneció con vida tras recibir los golpes mortales.

La policía local detuvo a Rocío Aldana Pereira, de 28 años y madre de la nena; Mónica Villalba, de 53 años y abuela de la víctima; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años y tío materno. La abuela halló el cuerpo en el interior del baño de la vivienda ubicada en la calle 19 al 1500 y realizó el llamado al 911. Los agentes sospechan que los imputados modificaron la escena del hallazgo para instalar una falsa versión del episodio.

Las fuerzas de seguridad recaban testimonios de los vecinos del barrio y revisan las comunicaciones telefónicas del grupo familiar. Los peritos forenses identificaron además posibles indicios de abuso sexual de antigua data en el cuerpo de la nena. El personal judicial dispondrá de nuevos análisis específicos para verificar esa línea de investigación durante las próximas semanas.