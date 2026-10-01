Revelan la oscura trama que rodea al nene internado en Quilmes

La Justicia investiga a una mujer por provocar descompensaciones a su hijo de 5 años durante su internación en una clínica de Quilmes Oeste. Los médicos descubrieron sustancias sedantes en el organismo del menor y denunciaron a la imputada ante las autoridades judiciales. Las fuerzas de seguridad detuvieron a la sospechosa tras detectar maniobras irregulares en la cánula del paciente y allanaron posteriormente su vivienda familiar en Berazategui. La fiscalía analiza las pruebas recabadas e indaga la relación del hecho con una colecta de dinero realizada por vecinos del barrio.

El niño ingresó al centro de salud el 18 de agosto con fuertes dolores de cabeza y dificultades físicas. Los profesionales realizaron estudios clínicos iniciales pero no establecieron un diagnóstico concreto. El menor mostraba una evolución favorable en la sala de cuidados intensivos y luego sufría recaídas tras la visita de sus familiares.

Una enfermera colocó un teléfono celular en la habitación para registrar el comportamiento de la madre. La grabación mostró a la mujer en el momento de manipular la vía intravenosa del niño. El personal médico radicó la denuncia formal e inició análisis de laboratorio específicos.

Los resultados de sangre detectaron la presencia de barbitúricos ajenos a la medicación prescripta. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Quilmes tomó la causa e imputó a la mujer por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Los efectivos policiales secuestraron una jeringa vacía en la cartera de la investigada y concedieron el arresto domiciliario.

La policía realizó un allanamiento en la finca ubicada en Juan María Gutiérrez, localidad del partido de Berazategui. Los uniformados incautaron recetas médicas pero no hallaron las sustancias sedantes objeto del peritaje.

La pediatra de la familia declaró ante las autoridades y reveló la existencia de una colecta económica vecinal. La fiscalía profundiza las tareas de investigación para determinar la administración y el destino de esos fondos reunidos. Los peritos judiciales analizan actualmente las cámaras de seguridad del hospital y realizarán evaluaciones psicológicas a la acusada en las próximas semanas.