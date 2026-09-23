Rotary de Ezpeleta realizó donación para el desarrollo laboral de jóvenes con discapacidad

El Rotary Club de Ezpeleta entregó indumentaria y calzado a estrenar al emprendimiento productivo Juntos En Marcha en la localidad de Bernal durante las últimas horas. La institución benéfica concretó este aporte material mediante una entrega directa para apoyar el desarrollo laboral de jóvenes con discapacidad. Esta iniciativa comunitaria fortaleció las actividades de inclusión social que benefician a distintas familias del partido de Quilmes.

Las acciones vinculadas con el desarrollo social y el trabajo comunitario sumaron un nuevo capítulo en la región. Integrantes de la entidad rotaria acercaron las donaciones a los representantes del proyecto para contribuir con las tareas operativas que realizan a diario en el distrito.

La donación fue recibida por los miembros de Juntos En Marcha con gran entusiasmo. Esta iniciativa colectiva surgió en la localidad de Bernal y enfoca todos sus esfuerzos en la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad junto a sus grupos familiares.

Este proyecto social nació gracias a la organización de madres de la zona. Las mujeres buscaron alternativas de trabajo genuinas al finalizar la etapa de escolarización de sus hijos para trascender las opciones tradicionales de los talleres protegidos.

El grupo de trabajo se dedica actualmente a la elaboración y comercialización de empanadas listas para cocinar. La organización fomenta la autonomía económica y la generación de ingresos propios para todos los participantes a través de este proceso gastronómico. La iniciativa promueve herramientas concretas para el desarrollo personal e integral de la juventud en el conurbano sur.

Representantes de la institución rotaria destacaron que este tipo de aportes busca acompañar el esfuerzo diario de proyectos autogestivos. La entrega de indumentaria representa un respaldo directo a la labor colectiva de las familias que impulsan la igualdad de oportunidades y la inserción productiva para derribar barreras en el partido de Quilmes.